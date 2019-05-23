İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükkılıç şampiyonu ödüllendirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kickboks Dünya Kupası’nda şampiyon olan Spor A.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kickboks Dünya Kupası'nda şampiyon olan Spor A.Ş. sporcusu Hayriye Türksoy'u altınla ödüllendirdi. Başkan Büyükkılıç, genç sporcuya tavsiyelerde de bulunarak eğitimini aksatmadan spora devam etmesini istedi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan Hayriye Türksoy, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Dünya Kupası müsabakalarında 48 kg'da mücadele etmiş ve rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası Şampiyonu olmuştu. Şampiyon sporcu Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Hayriye Türksoy'u başarısından dolayı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, genç sporcunun eğitimini aksatmadan spora devam etmesini istedi.


Hayriye Türksoy'a başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, genç sporcuyu altınla ödüllendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.