Başkan Büyükkılıç: “Sanayide yerli ve milli üretim önemlidir”

Sanayi üretiminde milli ve yerli üretimde bulunan ülkelerin ve kendi işgücü ve mühendisleri ile teknoloji üreten ülkelerin dünya yönetiminde sözü dinlenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında şu bilgilere yer verdi:

“Dünya ulaşım ve teknoloji ile artık çok küçülmüştür. Teknoloji ve bilimsel gelişmeler sanayi kurumları içinde hızla dünyaya yayılmaktadır. Öncelikle eğitime yatırım yapan ülkeler sonuçta ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmektedir. Sanayi ve teknolojik alandaki üretimde milli ve yerli üretim gerçekleştiren ülkeler dışa bağımlı bir ekonomiden bağımsız olduklarından her alanda söz sahibi olmaktadırlar. Bu açıdan öncelikle eğitim ile kendi mühendisimizi kendimiz yetiştireceğiz, sonra da bu beyin gücü ile de milli ve yerli üretim ile de sözü dinlenen ülkeler arasında haklı yerimizi alacağız.”

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin son yıllarda bir zoru başararak milli ve yerli üretim ile savunma, tıp, sanayi, enerji gibi üretimi gerçekleştirerek hem ekonomisini güçlendirdiğini hem de istihdama katkı sağladığını sözlerine ekledi.