Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan Doğal Gaz RMS-A Kapasite Artış Töreni'ne katıldı

Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek istasyon olan SOCAR-Kayserigaz Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile iki devlet bir millet olarak el ele olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 70 milyon TL'lik bir yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu Kayserigaz, Sarıoğlan ilçesine 4 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 165 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yatırımı yaparak 2 bin 108 haneye doğal gaz ulaştırdı. Bu kapsamda, 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu hayata geçirildi.

SOCAR-Kayserigaz Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, SOCAR CEO'SU Elchin Ibadov, SOCAR Doğalgaz İş Birimi Başkanı Fuad Ibrahımov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'miz için önemli bir projeye imza atılıp, anlamlı bir çalışmayı burada hayata geçireceğimiz için bunun mutluluğunu paylaşıyoruz. Bölgeye RMS-A merkezin yapılması gerektiğini gözlemekteyiz ve 60-70 milyon TL'yi bulan bir yatırımı görüyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan, Özvatan, Akkışla ve Felahiye'de asfalt, kaldırım ve iyileştirme gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, ilçe belediyeler ile hizmetlerin sürdüğünü söyledi.

“İyi ki varsınız”

Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Biz bu dört ilçemizi ve bölgesini ilgilendiren bu çalışmada her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar istikrarın sürmesi bağlamında sahiplenilmesi ve dünya lideri olarak kendisine sahip çıkılmasından dolayı ilçelerimizin her birine bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“İki devlet bir millet olarak el ele gönül gönüle”

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile iki devlet bir millet olarak el ele gönül gönüle olduklarının altını çizen Büyükkılıç, “İki devlet bir millet anlayışı içerisinde Azerbaycanlı dostlarımıza, kadirşinas Türk milletine minnet duyuyoruz. Azerbaycanlı dostlarımızı bağrımıza basıyoruz. İnşallah bu kardeşlik duyguları içerisinde bir millet olarak el ele gönül gönüle diyoruz. Buradan da bir adım öteye geçerek diyoruz ki gönül bağımız olan SOCAR'ımızın Kayseri'deki yansıması Kayserigaz olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmanızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Ertan Bey'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Başkan Büyükkılıç, hizmetlerinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini benimsediklerini vurgulayarak, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi, bu bir medeniyetin gereği. Doğal gaz herkes tarafından takdir ediliyorsa bizim de o hizmetlerle bu insanları buluşturmamız kadar doğal bir yaklaşım söz konusu olamaz. Hemşehrilerimiz bizleri seviyorlar, bizler de onlara layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, ayrıca konuşmasında SOCAR yetkililerine de teşekkür etti.

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ise programda yaptığı konuşmada, Ertan Yıldız'ın Büyükkılıç'ı çok sevdiğini ve her zaman planlarında en üst noktaya koyduğunu ifade ederek, gururla burada olduklarını söyledi. Ibadov, 15 yıldır ülke ekonomisine toplam paydaşları ile birlikte 18,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, bunun daha yüksek miktarlara ulaşması temennisinde bulunarak tek amaçlarının para kazanmak olmadığını, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile aradaki stratejik ortaklığı geliştirmek olduğunu vurguladı.

Doğal gazın konforlu, verimli ve ekonomik anlamda da verimli bir yakıt olduğunu dile getiren Ibadov, SOCAR olarak modern teknolojilere önem verdiklerini de sözlerine ekledi. Sözlerine Başkan Büyükkılıç'ın ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüne atıfta bulunarak devam eden Ibadov, kendilerinin de insanı yaşat ki şirket yaşasın anlayışında olduklarını kaydetti. Konuşmasının sonunda SOCAR ve Kayserigaz hakkında bilgiler veren Ibadov, SOCAR'ın iller arasında doğal gaz dağıtımına ilk başladığı ilin Kayseri olduğunu dile getirdi. Ibadov ayrıca iç tesisat kontrollerinde barkod sistemini Türkiye'de ilk kullanan ve sayamayacağı kadar çok sayıda ve doğal gaz anlamında ilk İSO belgesi alan şirketin Kayserigaz olduğunu dile getirdi. Burada 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek bir istasyon olduğunu ifade eden Ibadov, Kayseri'ye hizmeti sürdüreceklerini paylaştı.