Başkan Büyükkılıç Sarız ve Pınarbaşı'nı ziyaret etti

Vatandaşlarla oturan ve sohbet eden, esnafa, mahalle sakinlerine, üreticilere, yatırımcılar ve çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi'nin çehresini değiştirdik, işlenmedik hizmet görmedik, mahalle kalmadı. 2009 yılından sonra 9 belediye bünyemize katıldı onları da Melikgazili olmanın farkındalığını yaşattık. Kayseri'nin yapısını değiştirmek bundan çok daha kolay" dedi.

Verimli, üretim ve katılımcı planlama ile katma değeri yüksek ve bölgesel ürün ile kültür değerlerini ön plana çıkaran yatırımlar gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, geziler ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu şehri birlikte yönetmek için planlamalar yapıyoruz. Bu yatırımları gerçekleştirmek için öncelikle sizlerin fikirleri ve öncelikleri önemli çünkü yatırımları yüklenecek, ileri götürecek ve geliştirecek olan sizlersiniz. Katılımcı ve üretken belediyecilik anlayışı ile uzun zamandır yürüttüğümüz görevimizi layığı ile yerine getirdik. Sonuç ortada bir de buna gönül belediyeciliği ekleyince başarı beraberinde geliyor. Önümüzdeki günlerde de bu projelerimizi sizlerle paylaşarak Kayseri'de nasıl bir değişim olacağını anlatacağız. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Sarız ve Pınarbaşı esnafı ve vatandaşları ise, “Başkanımızın çalışkanlığı bizim ona karşı olan güvenimizi artırıyor. Herkesle görüşerek sorunları dinlemesi ile gerekse Melikgazi ‘de ve sonradan bağlanan 9 belediye de gerçekleştirdiği hizmetler bizim güvenimizi ve sevgimizi kazandı. Biz Sarız ve Pınarbaşı'nda ile her ilçesine hizmet götüren bir başkanımız olsun istiyoruz. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç buraya ilk kez gelmiyor, onu ilçemizde görmek bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandılar.