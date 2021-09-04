Başkan Büyükkılıç Sarız'da vatandaşın taleplerini dinledi

Memduh Büyükkılıç, açılış ve ziyaret için gittiği Sarız'da esnaf, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin en doğudaki ilçelerinden olan ve en uyumlu ilçelerden birisi olarak nitelediği Sarız'a ziyarette bulunarak, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Kendisini sıcak ve güleryüzlü karşılayan Sarızlı vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, Sarız için tarımdan altyapıya, ulaşım konusunda yol yapımından çevre yatırımlarına kadar pek çok konuda 2,5 yıl içerisinde toplam 37 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Sarız ilçe ziyaretinde ilçe belediye başkanı, muhtarlar ve vatandaşlar ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halkın taleplerini ve beklentilerini dinleyerek hizmet üreteceklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin, tüm talepleri yerine getirecek güç, kaynak, bütçe ve tecrübeli ekibi olduğunu söyleyerek, Sarız'da bugüne kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını, taleplerin yerine getirildiğini, ancak bunlara yönelik; “Yeter mi? Bence yetmez” diyen Büyükkılıç, bundan sonra da talep ve ihtiyaçların karşılanacağını paylaştı. Sarız'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında mahallelerin durumları hakkında en iyi bilgi sahibi olan muhtarları da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç bu kapsamda, Çavdar Mahallesi Muhtarı Çavuş Aktaş'ı, Damızlık Mahallesi Muhtarı Osman Ekici'yi ve Avşar Ovası Mahallesi Muhtarı Yusuf Mağara'yı ziyaret ederek mahallelerin ihtiyaçlarını öğrendi, talepleri dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Sarız'daki hemşehrileri ile buluşurken, Sarız Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit İsmet Bülbül Otogarı açılışına katıldı. Burada şehidin annesi Fadıma Bülbül'e Sarız'ın meşhur el emeği halılarından hediye ederken, bir doktor olarak Sarızlı vatandaşların isteği doğrultusunda, kurulan aşı standında vatandaşlara Covid-19 aşısı da vurdu. Ziyaretinde, Sarız halkının büyük ilgisi ve memnuniyeti ile karşılanan Büyükkılıç, terminal açılışında yaptığı konuşmada da sık sık alkışlandı. Çocuklara Yukatel Kayserispor forması hediye eden ve ilçe temaslarının sonunda turistik ‘Sarız' yazısı önünde, Türk Bayrağı altında Sarızlılar ile hatıra fotoğrafı çekinen Başkan Büyükkılıç, ilçeden memnuniyetle uğurlandı.