Başkan Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Yener'i ağırladı

Memduh Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile 6. Daire Başkanı Rafet Doğan'ı makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, misafirlerini Başkanlık girişinde karşıladı. Başkan Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Yener ile 6. Daire Başkanı Doğan ile Büyükşehir Belediyesi bahçesinde bir süre sohbet etti. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Sayıştay 6. Daire Başkanı Rafet Doğan ve beraberindekilerle birlikte başkanlık makamına geçti. Ziyarete, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i ticaretin merkezi ve 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan Kayseri'de ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Kentte yürütülen önemli çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Başkan Büyükkılıç, Başkan Yener'e görevinde başarılar diledi.

Sayıştay Başkanı Yener de Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.