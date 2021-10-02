Başkan Büyükkılıç, semt pazarında esnaf ve vatandaşları dinledi

Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, Mimarsinan Kapalı Semt Pazar Yeri'nde esnafları ziyaret ederek, bereketli işler diledi. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış olan esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını soran ve pandemi kurallarını hatırlatan Büyükkılıç, pazarda fiyatların makul, ürünlerin kaliteli olduğunu vurgulayarak, pazar esnafına teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, gilaburu satan esnaf ile de sohbet ederek, bir doktor olarak sonbahar mevsiminde hasadı yapılan gilaburunun faydalarından bahsederek, şifa niyetine satıldığını söyledi. Fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşları da kırmayan Başkan Büyükkılıç, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşlarla hem öz çekim yaptı, hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç, öte yandan Sinan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri de ziyaret ederek, öğrencilere eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.