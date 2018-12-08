Başkan Büyükkılıç: "Serbest Bölge İç Anadolu'nun ekonomisine yön veriyor"

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesini gezerek bu alanda yatırım yapan işadamları ile görüştü Yönetim Kurulu Üyeleri ile 2019 yılı yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Serbest Bölgesi'nin Mersin limanına 320 km, Devlet Demiryolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası karayoluna 600 metre, havalimanına ise 15 kilometre uzaklıkta bulunduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Serbest Bölgesinin kapsadığı alan ile yatırımcılara sağladığı kolaylık ve altyapı açısından son derece cazip olduğunu söyledi.

Yerli, yabancı ile ortak sermayeli firmaları bulunduğunu, arsaların diğer bölgelere kıyasla daha ucuz satışta olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin her açıdan sadece Kayseri için değil İç Anadolu'da üretim yapan her firma için büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

Yol, kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapıların hazır ve kullanımda olduğunu ifade eden Büyükkılıç"Kayseri Serbest Bölgesi artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü dünya teknolojileri ile yarışacak olan üretim tesislerinin birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir dünya markası olma yolundadır. Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. 132 firma tarafından 2018 yılında yapılan üretim büyük bir kısma ihraç edilmiştir. Kayseri ihracatının yüzde yüzde 20'si Serbest Bölge şirketlerince gerçekleştirilmektedir. Bunun için Kayseri serbest Bölgesini ziyaret ederek 2019 yılı yatırımların konuştuk. Kayseri bütün olarak şahlanacaktır. Bunda Serbest Bölgenin büyük bir payı olması gerekir" dedi.