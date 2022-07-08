Başkan Büyükkılıç spor merkezinde miniklerle buluştu

Memduh Büyükkılıç, prestijli projelerinden olan ve hizmete açılan Kapalı Spor Merkezi'nde miniklerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli ve engelsiz ayrımı olmaksızın spor için var olan engelleri ortadan kaldıracak şekilde projelendirdiği, Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde 2 adet kapalı tenis kortunun da yer aldığı Kapalı Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Spor Merkezi'nde Spor A.Ş. tarafından düzenlenen basketbol kursuna katılan minikler ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tek tek miniklerle görüşüp, sohbet eden Büyükkılıç, “Geleceğimizin teminatı yavrularımız için yaptığımız bu güzel tesislerde eğitim alan yavrularımıza başarılar diliyorum. Rabbim yollarını da bahtlarını da açık etsin” dedi.

Vatandaş ve sporseverler tarafından yoğun ilgi gören Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Merkezi'nde bin metrekare inşaat alanında, hem engelli vatandaşlara engelsiz ortam oluşturuyor hem de normal vatandaşların da burada hizmet almasına fırsat veriyor. Projede kapalı voleybol, hentbol ve basketbol sahası, tribün-seyirci izleme alanı, antrenman salonu, bay-bayan soyunma-wc-duş kabinleri ve idari ofisler bulunuyor.