Başkan Büyükkılıç, spor salonunu inceledi, basket oynadı

Memduh Büyükkılıç, Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda incelemelerde bulunarak, basket oynadı.

Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesi ziyareti çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern bir salon haline getirilen Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a, inceleme esnasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve daire başkanları eşlik etti. Sistem odaları ve atölyeleri de gezen Başkan Büyükkılıç, Başkan Özdoğan ile birlikte basketbol oynamayı da ihmal etmedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Gençlik Spor Bakanımız gençleri çok seviyorlar”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Gençlik Spor Bakanımız gençleri çok seviyorlar. Hacılarımızın gençlerinin gerçekten hem donanımlı hem de özgüven içerisinde olmaları adına ilçemize bu güzel spor salonunu ve yan tarafında da gençlere etkinliklere fırsat verecek ortamı hazırladı ve hayata geçirdi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gençlere yönelik çok amaçlı bir salon olacağına dikkat çeken Büyükkılıç, “Gençlerimizin hem kütüphanesiyle hem sportif etkinlikleriyle çok amaçlı bir salon oldu. Burada Kayserimizin de gençlerinin rahatlıkla gelip yarışmalarda kullanabileceği önemli bir salonu daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Başta bakanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize, ilçemize yakıştı. Bilal başkanımız da hizmetten hizmete koşuyor, kendilerini de tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, yenilenen ve modern hale getirilen salon hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi:

“Kıymetli Memduh başkanımızla birlikte ilçemize devlet yatırımı vasıtasıyla kazandırılan tesisteyiz. Burası kapalı spor salonu, basket, voleybol, hentbol ve diğer salon sporlarının rahatlıkla yapılabileceği, sadece ilçemizdeki gençlerimizin değil, ilimizdeki gençlerinde rahatlıkla yararlanabileceği bir salon haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilave bir yapı yapılarak, son derece konforlu modern bir hale getirildi. İlçemize, ilimize hayırlı olsun. Önümüzdeki haftalarda inşallah burada ilçemizden başlamak üzere ilimizdeki öğrencilerimizle birlikte turnuvalar düzenlenecek.”

Spor salonunun hem yenilendiğini hem de genişlediğini vurgulayan Özdoğan, “Ayrıca idari birim olarak yapılan yapıda da gençlik merkezi olarak tasarlanan bölümlerimiz mevcut. Orada da masa tenisi gibi gençlerimizin spor yapabilecekleri bir alan oldu. Kısacası salon hem yenilendi hem genişledi hem de salon sporlarına açık bir hale geldi. Yaklaşık 450-500 kişilik bir tribün kapasitesiyle hizmette olacak” ifadelerini kullandı.