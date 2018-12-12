Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle beraber

Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Palancıoğlu ile birlikte STK ile Meslek Kuruluşu Oda ve dernek yöneticileri ile sohbet eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşları ile Melikgazi Belediyesince ortak olarak çalışmalarından örnekler vererek ortak, işbirliği ve dayanışma içerisindeki hizmet ve yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Sayın Altan Aydemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte yapılan konuşmalarda Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Sayın Altan Aydemir, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti ve Melikgazi Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak, işbirliği ve dayanışma içerisindeki hizmet ve yatırım çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Yerel ve genel gündem ile yeni dönemden beklentileri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını Avşar Türkmenleri Federasyonu Başkanı Sayın Öcal Arslankaya teşekkür ettiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile Kayseri kültür, sanat, sosyal ve sportif etkinlikleri ufkunu açtığını ve yatırımlarına katkı sağlayarak bir bakıma yön verdiğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları toplantısına katılan kuruluşların başkan ve yöneticileri hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.