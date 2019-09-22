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Başkan Büyükkılıç, Suveyda'nın setinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan'ın Tomarza'da çekimlerini sürdürdüğü “Suveyda” isimli sinema filminin setini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Uçakan ve filmin oyuncularıyla sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Suveyda adlı filmin setini Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte ziyaret etti. Yönetmen Mesut Uçakan ile film üzerine sohbet eden Başkan Büyükkılıç, bir ara yönetmen koltuğuna da oturdu ve çekimleri takip etti.


11 yaşındaki Hadim isimli karakterin hafız olma mücadelesini konu olan filmin oyuncularıyla da sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, set çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

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