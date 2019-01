Başkan Büyükkılıç, taksici esnafını ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç beraberinde bulunan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve teşkilat mensupları ile birlikte Sivas Caddesi'nde bulunan Park Taksi ve Emirgan Parkı Kaytur tesislerini ziyaret etti.

Ulaşılabilir ve dokunulabilir olmanın halkla ilişkilerdeki en önemli kural olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, bizlere hizmet etme fırsatı veren kadim şehrin kadirşinas insanları ile her zaman bir arada sevinçleri ve sıkıntılarında hep yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Her hafta yaptığımız Cuma etkinliklerimiz, mahallelerdeki şantiye gezilerimiz, açılış ve temel atma programlarının yanı sıra fırsat bulduğumuz anlarda sürekli semt esnaflarımızla ve mahalle sakinlerimizle el ele gönül gönüle oluyoruz. Taleplerini dinliyor, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Yeni dönemde de en önemli projemiz gönül belediyeciliği ve bunu ortak akıl ile şehri birlikte yönetme anlayışımızla perçinleyecek ve Kayserimiz için güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız” dedi.

İstişareyi önemseyen bir kültürü her zaman önemsediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. 8 Ocak'ta açıkladığımız 150 vizyon projemiz içerisinde bu şehirde yaşayan herkesi ve her kesimi ilgilendiren Kayseri'yi cazibe ve çekim merkezi yapacak projelerimiz var. Projeler hayata geçtikçe hem şehrimiz hem de insanımız kazanacak. Her zaman olduğu gibi bugünde sıcak ilgi ve alakalarını bizlerden esirgemeyen, kucak açıp bağrına basan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, onların güven ve desteklerine layık olacak hizmetleri yapmayı Rabbim nasip etsin” diye konuştu.