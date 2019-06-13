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Başkan Büyükkılıç, TBB Encümeni'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yapılan seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği'nin 15 kişilik encümenine girdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da iştirak ettiği Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Ankara Meyra Palace Otel'de yapıldı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.


600'e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinin yanı sıra encümen seçimi de yapıldı. Seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği'nin 15 belediye başkanından oluşan yeni encümeni de belirlendi. Memduh Büyükkılıç da yeni oluşan encümende yer aldı.

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