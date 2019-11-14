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Başkan Büyükkılıç TBB toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin toplantısına katılmak üzere Ağrı’ya gitti. Başkan Büyükkılıç, TBB’nin encümen toplantısına iştirak etti.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni Üyesi belediye başkanları ile Ağrı'da bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Ağrı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Encümen Toplantısı'na katıldı.


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılacak çalışmaların değerlendirildiği Encümen Toplantısı'nda, gündemde bulunan konular karara bağlandı. Başkan Büyükkılıç, Belediyeler Birliği Toplantısı için Ağrı'ya gelen Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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