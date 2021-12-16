Başkan Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş ve heyetini ağırladı.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Kayseri'deki temasları çerçevesinde heyeti ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç ile Genel Müdür Akbaş, Kayseri'de yapılacak olan ve yapımı devam eden çalışmaları masaya yatırdı. Demir yolu ulaşımı ile ilgili hizmet ve projelerin değerlendirildiği ziyarette, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Kayseri'ye yatırımların devam edeceğini belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Akbaş'a nazik ziyareti kapsamında teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda günün anısına hediye takdimi yapıldı.