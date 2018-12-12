Başkan Büyükkılıç tebriklere teşekkür etti

Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı gösterilmesinden sonra yoğun bir ilgi, telefon ve ziyaret trafiğine maruz kaldıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, tebrik ziyaretine gelen ancak görüşme imkanı bulamayan veya telefon ile tebriklerini ileten dostları, misafir ederek nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesi fuayene ve sergi salonu alanda düzenlenen toplantıya iştirak eden vatandaşlar; bu coşku, bu kalabalık ve bu heyecanın sonucu olarak Kayseri'nin rekor bir oyla Büyükşehirlerde rekor oy kırılacağının habercisi olduğunu söylediler

Gönüllerin bir araya geldiğini, hoşgörü ve dostluğun paylaştığı bir birlikteliğin Kayseri'ye hizmet olarak yansıyacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükkılıç, "Kayseri artık bize emanet. Melikgazililer Melikgazili olma farkındalığını nasıl hissediyor ve yaşıyor ise bundan sonra Kayseri'nin her ilçesi, her mahallesi farkındalığın farkını yaşayacaktır. Hepinize vermiş olduğunuz gönüldaşlığınızdan ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.