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Başkan Büyükkılıç: “Temiz, güvenli ve donanımlı parklar çocukları bekliyor”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, okulların yarı tatil olması ile birlikte yaklaşık 120 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların hazır olduğunu söyledi.


Melikgazi İlçe sınırları içerisinde bulunan parkların çok amaçlı olduğunu ve her parkta çocuk oyun alanı ve grubunun bulunduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.


Parklarda çocukların zemininin tartan veya sentetik çim olarak düzenlendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Eğitime kış tatili gelmeden önce belediye parkları çocuklara hazır hale getirdik. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. Parkımız çocuklarımızın hizmetindedir. Kayseri'nin tüm ilçelerinde çocuk park sayılarını artıracağız. Her mahallede mutlaka park ve çocuk oyun alanı olacaktır. 16 ilçenin tüm mahallerinde aynı hizmeti sunacağız. Bunun için gerekli planlama yapıldı.”

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