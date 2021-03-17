Başkan Büyükkılıç: "Türk Milleti'nin destanı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümünü kutluyorum"

Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Toprağı vatan yapan, yedi düvele meydan okuyan, ‘Çanakkale geçilmez' dedirten Türk Milleti'nin destanı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Milleti'nin tarihte eşine rastlanmayacak büyük bir destanla Çanakkale Deniz Zaferi'ne ulaştığını belirtti. Bu aziz milletin yediden yetmişe, askeriyle, siviliyle, vatanı için gözünü kırpmadan canlarını feda etmeyi göze aldığını vurgulayan Büyükkılıç, “Kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu vatana layıkıyla sahip çıkmak, istikbalimizden, istiklalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermemek bizim en önemli görevimizdir. Türk Milleti, olumsuz koşullara rağmen, inancıyla, imanıyla, azmiyle, tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez' dedirterek, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale Deniz Zaferi, sadece askeri bir başarı değil, büyük bir milletin topyekûn ayağa kalktığı yeniden diriliş göstergesidir” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, bugün de yine Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve hain planlara karşı devletiyle, hükümetiyle ve milletiyle topyekûn bir mücadele verildiğini ifade ederek, kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu, askeri, polisi ile Türk Milleti'nin omuz omuza vatan nöbetine devam ettiğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, mesajına şöyle devam etti;

"Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanı uğruna şehit düşmüş aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtikal etmiş kahraman gazilerimiz başta olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”