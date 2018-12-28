Başkan Büyükkılıç Türk Ocakları yönetim kurulunu misafir etti

Dr. Mustafa Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Dr. Mustafa Ünal, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a Türk Ocakları Kayseri şubesi çalışmalarına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Melikgazi Belediyesi'nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini ve bundan dolayı kendilerini şanslı saydıklarını kaydeden Dr. Mustafa Ünal, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ı Türk Ocakları Kayseri Şubesi'nin kültürel söyleşi etkinliklerine davet etti.

Melikgazi Belediyesinin yerel ve bölgesel kültürel ve sanatsal değerlere önem verdiğini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun değerlerini ortaya çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini kaydederek bu konuda Türk Ocakları Kayseri şubesiyle ortaklaşa hareket etmek istediklerini belirtti.