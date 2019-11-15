Başkan Büyükkılıç, Türkiye birincisine ödül verdi

Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Medine İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Hafızlık Yarışması'nda birinci olan öğrenciye ödül verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Hisarcık Meydan Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra Medine İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretinde öğrencilere de hitap eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerden çok çalışmalarını isteyerek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bulunduğunuz yerin en başarılısı olmak için çalışmanız lazım. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkacak nesiller olacaksınız. Bilimle İslam'ı buluşturarak yolunuza devam edeceksiniz” dedi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in de bulunduğu ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Hafızlık Yarışması'na katılarak birinci olan Selahattin Benli adlı öğrenciye hediyeler verildi.