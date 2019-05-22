Başkan Büyükkılıç: "Ulaşımdaki hizmetimizle örnek olacağız"

Memduh Büyükkılıç, Otobüsçüler Esnafı Odası tarafından verilen iftarda halk otobüsçüleriyle bir araya gelerek ulaşımla ilgili mesajlar verdi. Başkan Büyükkılıç, toplu ulaşım hizmetinin en kaliteli şekilde verilmesi için otobüsçü esnafı ele el ele gönül gönüle olacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan tarafından karşılandı. İftara Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan da katıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, otobüsçü esnafının yoğun ilgi gösterdiği iftarda bir konuşma yaparak ulaşımın kalitesine değindi. Kaliteli hizmet vermek için bir ve beraber olmak gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Birbirimizin ve şehrimizin kıymetini bileceğiz. Dedikodulara, boş laflara itibar etmeyeceğiz. Önümüze ve işimize bakacağız. İnsanlar bizlerden güzel ve kaliteli hizmet bekliyor. Sizlerle el ele, gönül gönüle insanlara hizmet edip, onların gönüllerinde yer edinip, dualarını almaya gayret göstereceğiz” dedi. Otobüsçülerin halkla birebir muhatap olduklarını ve bu nedenle örnek olmak için çok daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Siz alın teriyle gece demeden, gündüz demeden fedakar bir şekilde koşturuyor, evinize ekmek götürüyorsunuz. Kayserimizin güzel insanlarına hizmet ediyorsunuz. Hep birlikte örnek olmaya devam edeceğiz. Güven vereceğiz. Bundan önce bunu sağladınız, bundan sonra da daha fazla sağlayacağız” diye konuştu.