İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükkılıç, uyarılarına Erciyes'te devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, yaz döneminde özellikle gurbetçilerin uğrak yeri olan Erciyes'te “Maske, Mesafe, Temizlik” uyarılarında bulundu. Erciyes'te esnafları da dolaşan Başkan Büyükkılıç, hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de pandemi sürecinde üzerinde durulması gereken noktaları hatırlattı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Maske, Mesafe ve Temizlik konusunda “Duyarlılık” çağrılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Tekir Yaylası'ndaki esnafları dolaşan ve tek tek uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e gelen ve büyük çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler temennisinde de bulunan Büyükkılıç, Erciyes'in Kayseri'nin gururu olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:


“Alışveriş imkânlarıyla, yöresel ürünlerimizle, insanlar adeta buraya akın ediyor. Biz de bu anlayış içerisinde çok değerli hemşehrilerimizin hem gönlünde yer etmek, hem onları nezaket kuralları içerisinde Maske, Mesafe ve Temizlik kuralları bağlamında bu üçlemi hatırlatmak amacıyla şu anda Erciyes Dağı'nda çalışmalarımızı yapıyoruz. Benim gözlemlediğim kadarıyla hemşehrilerimiz bu kurallara uyuyor. Çocuklarımızın dahil bu kurallar içerisinde yer aldığını görmekten keyif alıyoruz. Bu kurallara uymak suretiyle hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumuş oluyoruz. Her şeyden önce bu sürecin biteceğini, yeni normal bağlamında gerekli fedakârlıkları yaparak kendimiz açısından da, karşımızdakiler açısında da çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.