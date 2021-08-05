Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile Ahmet-İlmiye Büyükkılıç okul inşaatını inceledi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte inşaat çalışmaları tüm hızıyla süren Ahmet-İlmiye Büyükkılıç okul inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Şehmus Günaydın, 24 derslikli modern okulun Eylül ayında tamamlanacağını belirterek, hayırsever Büyükkılıç ailesine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Erenköy Mahallesi'nde hummalı bir şekilde çalışmaları devam eden Ahmet-İlmiye Büyükkılıç okul inşaatında incelemelerde bulunarak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'dan bilgiler aldı.

VALİ GÜNAYDIN'DAN BÜYÜKKILIÇ AİLESİNE TEŞEKKÜR

Burada açıklamalarda bulunan ve Büyükkılıç ailesine teşekkür eden Vali Şehmus Günaydın, “Amacımız, gayemiz okulumuzu Eylül ayı sonunda tamamlamaktır. Bu bölgede modern 24 derslikli okulumuz bitiyor, çok kaliteli bir okula yakında kavuşacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç da yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha nitelikli eğitim ile buluşmasını amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bizim amacımız eğitime gerekli desteği verme yönünde gerek belediye, gerek hayırsever, gerekse devletimizin yapmış olduğu çalışmalara katkı sağlamak, beklentilere cevap vermek, yöre insanın, yavrularımızın daha az sayıda öğrencilerle, daha nitelikli eğitim ile buluşmasını sağlamaktır. Öğrenciler bizim geleceğimiz, biz gençlerimizi seviyoruz, onlar için koşuşturmaya devam ediyoruz. Kamunun en güzel, sivil toplum teşkilatlarıyla, vatandaşlarımızla işbirliklerinin örneklerini Kayseri'de yaşıyor, yaşatıyoruz, hayırlı uğurlu olsun.”

ATÖLYELER, KÜTÜPHANELER, YEMEKHANE, REHBERLİK BİRİMLERİ

Ahmet-İlmiye Büyükkılıç Okulu, yaklaşık 9 bin metrekare alan üzerine toplam 24 derslikli yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir şekilde projelendirildi. 3 katlı okulun bodrum katında bin metrekare mutfak, sığınak, yemekhane, çok amaçlı salon ve teknik hacimler yer alacak. Zemin katta bin 475 metrekare alanda 12 derslik, okul öncesi derslikleri, idari birimler, kantin ve ıslak hacimler ve birinci katta bin 475 metrekare alanda 12 derslik, atölyeler, kütüphane, idari birimler, rehberlik birimleri ve ıslak hacimler yer alması planlanıyor.