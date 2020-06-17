Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte Kayseri'nin Faruk Molu'yu ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte duayen sanayicilerden Faruk Molu'yu ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Ziyarette, Faruk Molu'nun kızı Oluş Molu'nun yürüttüğü organik tarım alanında da incelemelerde bulunuldu.

Birlik Mensucat, Şeker Fabrikası, Serbest Bölge ve Yamula Barajı gibi birçok tesis ve yatırıma öncülük eden Faruk Molu'yu çiftliğinde Vali Şehmus Günaydın ile birlikte ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilerleyen yaşına rağmen Faruk Molu'yu sağlıklı ve hafızası kuvvetli bir şekilde görmekten büyük memnuniyet duydu. Şehrin gelişimi ile ilgili her konuya duyarlılıkla bakan ve ilgisini esirgemeyen Faruk Molu ile şehrin geleceğine dair tecrübeleri ışığında gerçekleşen sohbet sonrası Oluş Molu'nun yürüttüğü organik tarım alanını da Vali Günaydın ile birlikte inceleyen Başkan Büyükkılıç, organik tarımın önemine işaret ederek, başarılar diledi.