Başkan Büyükkılıç: “Vatan, millet, bayrak ve Türkiye ortak noktamız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile Başkan Yardımcıları Mehmet Gülsoy, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye için birlik ve beraberliğin önemini belirten MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Ülkemizin geleceği ile ilgili olarak güçlü bir Türkiye için şu an birlik ve beraberlik günlerini yaşıyoruz. Söz konusu Türkiye ve ülkemizin bekası olunca aynı noktada birleşmemiz gerekir. Aynı temel düşünce belediyemiz içinde geçerlidir. Nitekim söz konusu vatan, millet ve bayrak olunca herkese, her kesime büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bu sayede ülkemizin hızla gelişmesi, bireylerin de huzur ve güven içerisinde yaşaması sağlanıyor” dedi.

Fikir alışverişine ve birlik, beraberliğe önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Büyükkılıç ise,“Değerli Milletvekilimiz, İl Başkanımız ile Başkan Yardımcılarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. İstişareye önem vermeleri bizim için çok önemli. Sorumluluk anlayışı içinde Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemiz, şehrimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adına önem arz etmektedir. Zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin sorumluluk duygusu ile konu vatan olunca yiğitçe, devletine, milletine sahip çıkması bizleri memnun etmektedir. Bu açıdan Sayın Bahçeli ve Kayseri Milletvekillerimize, İl ve ilçe yönetimlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.