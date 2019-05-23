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Başkan Büyükkılıç ve Başkan Cabbar'dan istişare toplantısı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan koordinasyon ve planlama toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç ile yapılacak yatırım ve projeler için istişarelerde bulundu.


Hizmet üretmek için uyumun gerekliliğini belirten Memduh Büyükkılıç, “Kayseri dendiği zamanda uyum kültürü daima başta gelir. Ben değil biz odaklı hizmeti bütün Kayserimize ve Develimize götürerek hemşehrilerimizi mutlu edeceğiz. Yaptığımız sağlıklı fikir alışverişleri için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kardeşime teşekkür ediyorum” dedi.


Develi'ye yapılacak olan projelerle ilgili Başkan Büyükkılıç ile verimli bir istişarede bulunduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Yapılacak olan projelerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin yapacağı yatırımları değerlendirdiğimiz koordinasyon ve planlama toplantımızda Başkan Memduh Büyükkılıç'a gösterdiği ilgi ve yönlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Başkan Büyükkılıç'ın desteği ile birlikte Develimize birbirinden kıymetli hizmet ve proje kazandıracağız. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Develi için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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