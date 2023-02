Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den “Birlik” mesajı

Memduh Büyükkılıç, Kayseri heyeti ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret ederek, acılarını bir kez daha paylaştı.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta desteklerini ve incelemelerini sürdüren Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar ile birlikte Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e ‘geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Kayseri heyeti olarak Kahramanmaraş'ın ve tüm deprem bölgelerinin acılarını paylaşıp, desteklerini yineleyen Başkan Büyükkılıç, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Daha sonra Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kayseri heyeti sahaya indi. Heyetle birlikte enkaz çalışmalarını yerinde inceleyen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu içerisinde kurulan çadır kenti de ziyaret ederek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Şuanda Kahramanmaraş'ımızdayız. Çok değerli büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayseri olarak olayın olduğu dakikalarından itibaren gerek telefonla gerek ekipmanlarımızla, gerek lojistik desteklerimizle Büyükşehir, 16 ilçe, sanayi odamız, ticaret odamız, borsamız, sivil toplum teşkilatlarımız, hayırsever iş adamlarımız ile el ele gönül gönüle vermek suretiyle komşu ilimizdeyiz” dedi.

“Devlet burada, belediyeler burada, milletle el ele”

Devlet ile milletin el ele yaraları sardığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Valimizle organizasyonu yapmak, AFAD'ın işbirliği halinde gerekli çalışmalarımız başlattık, süreci o günden beri devam ettiriyoruz. Valimiz burada koordinasyon valisi olarak çalışıyor, değerli başkanımızla sürekli irtibat halinde, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla, devlet burada, belediyeler burada, milletle el ele yaraları sarma yönünde gayret gösteriyoruz. Şuanda değerli başkanımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yaklaşık 10 il ile 80 belediye burası ile irtibatlı, merkeziyle, ilçeleriyle, kasabalarıyla, köyleriyle, her ne gerekiyorsa lojistik, temizlik, itfaiye, kurtarma ile ilgili ekiplerimiz bu çalışmaları yapıyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, bölgede işbirliği ile canla başla çalışmalar yapıldığının altını çizerek şöyle konuştu:

“Kendilerinin ifadelerinden anladığımız, vatandaşlarımızdan da görüşmelerden edindiğimiz intiba burada 70'li, 80'li yıllarda yapılmış olan yapı stoklarının ağırlıklı olarak yara aldığı, harabeye döndüğü, sıkıntı oluşturduğudur. Gereken çalışmaları yapıp, 140'ıncı saate kadar gerek devletimizin kurum ve kuruluşları, gerekse belediyelerimiz işbirliği ile canla başla çalışarak canları kurtarma yönünde gayret gösteriyor. Biz de üzerimize düşme, yapma yönünde, vefat edenlere rahmet diliyoruz, onlarla ilgili görevlerimizi yapma bağlamında, hastalarımızla ilgili onlara acil şifalar diliyoruz, Kayseri olarak ve diğer büyükşehirlerle dayanışma içerisinde değerli başkanımızla irtibat halinde koordinasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

"Kahramanmaraş'ımızın kahraman insanlarına minnet duyuyoruz, dua ediyoruz"

Bu dönemde eleştiri yerine destek olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İşin eleştiri boyutunda laf söyleyenlerin de eksik olmadığını biliyoruz, bizim de onlara tavsiyemiz, laf söyleyeceklerine, olumsuzlukları konuşacaklarına, varsa ellerinde yapacak bir iş, gayret göstersinler, destek sağlasınlar, katkı sağlasınlar, onlara da minnet duyar, teşekkür ediyoruz. Burada gördüğümüz şu, devlet ve milletin askeriyle, siviliyle el ele verdiğini halkımızın ağzından bizzat duymaktan memnuniyetimizi paylaşıyoruz. Sabırlı, iyi niyetli, temenniyle yaklaşan Kahramanmaraş'ımızın kahraman insanlarına minnet duyuyoruz, dua ediyoruz, her zaman onların yanındayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde gayret göstereceğimizi de buradan ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Laf dönemi değil, icraat dönemi”

Konuşmasında, ‘malzemelerimiz malzemeleri, canlarımız canları, ekiplerimiz ekipleri' diyen Büyükkılıç, “İnşallah bundan sonraki süreçte değerli başkanlarımızla, koordinasyon merkezimizle, değerli İçişleri Bakanımızla burada istişarelerimizi yapma yönünde sürece yönelik olarak hangi malzeme, hangi çalışma, hangi gayret gerekiyorsa, malzemelerimiz malzemeleri, canlarımız canları, ekiplerimiz ekipleri, Kahramanmaraş'ımızın diğer illerimizle beraber yanındayız. Onların sorunlarını çözme yönünde gerekeni yapacağımızdan şüpheleri olmasın. Laf dönemi değil, icraat dönemi diyoruz. El ele, gönül gönüle inşallah bu yarayı da bu milletin saracağından hiç kimsenin saracağından şüphesi olmasın. Değerli başkanım tekrar geçmiş olsun, alnınızdan öpüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kıymetli ağabeyim kayseri büyükşehir belediye başkanımız burada”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“İki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş. Burası ile birlikte 10 ilimizi etkileyen bir büyük afeti yaşadık. Depremin ilk saati ile birlikte tüm ekip olarak sahadaydık, hala alandayız. Çalışan arkadaşlarımızdan depremzede, bunların bir kısmını kaybettik, bir kısmı yakınları, bir kısmı yaralı olanlar var, bu şartlar içerisinde ilk dakikalardan itibaren ekiplerimizi organize ederek sahada çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanımız buraya intikal etti, onun koordinasyonunda devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, belediyelerimiz, gönüllülerimiz hamdolsun sahada yoğun bir çalışma yapıyorlar. Emeği geçen tüm ekiplere yürekten kalben teşekkür ediyorum. Kıymetli ağabeyim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz burada, birçok dostumuz burada. Geliyorlar desteklerini bildiriyorlar, yardımlar getiriyorlar, en üst düzeyde gayretle çalışıyorlar. Geldiğimiz noktada beslenme, barınma gibi sorunlarımız aşağı yukarı kalmadı, şuan tabi yıkımın kaldırılması çalışmaları devam ediyor, depremin büyüklüğünü düşündüğümüzde, bu son derece zorlu ve kapsamlı mücadele. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz, acımızı yaşamaya çalışıyoruz. Buradan kahraman hemşehrilerimin metaneti, onların sağduyusu bizi duygulandırıyor. Yer yer canlarımıza ulaşmamızda bize cesaret veriyor, ümitlerimizi artırıyor.”

Başkan Güngör, herkese yürekten teşekkür ederek, “Emeği geçen, desteğini sunan her bir kardeşimize, her bir belediyemize, her bir kamu kurum ve kuruluşlarımıza, gecesini gündüzüne katıp uyku demeden, gece demeden gayret eden acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bugün acıları sarma günüdür”

Günün birlik ve acıları sarma günü olduğuna dikkat çeken Güngör, “Burada yıkılan binalar deprem yönetmeliğinden önce yapılan en az 30 yıllık binalar, bu binalarda yıkım fazla, diğer alanlarda yıkımlarımız yok, deprem standartlarına uygun alanlarda yıkımımız yok. İnşallah bu yarayı, bu üzüntüyü, bu büyük afeti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımız, hemşehrilerimizin el birliğiyle kaldıracağız. Bugün birlik günüdür, bugün fitne günü değildir. Bugün birbirimizi destekleme günüdür, bugün sosyal medya fenomenliği yapma günü değildir, bugün acıları sarma günüdür. Tüm ekip olarak depremin ilk saatinden bu yana, valimiz, kurumlarımız ve belediyedeki çalışma arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Özellikle itfaiye birimimiz, cenaze hizmetlerimizi, fen işlerimizi ve kurtarma ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle afet göstermesin” diye konuştu.