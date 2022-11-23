Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Develi'de 77 muhtarla buluştu

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi ilçesinde 77 muhtar ile buluşarak, talep ve önerilerini dinledi.

‘Hizmeti vatandaşın ayağına götürme' anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi'de mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı gerçekleştirdi. Devali Türbesi Parkı içerisindeki Harikalar Sofrası'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları ile muhtarlar katıldı.

“ÖNEMLİ OLAN İCRAAT YAPMAK”

Toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, önemli olanın icraat yapmak olduğunun altını çizerek, “Birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın bereketini yaşadığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah her birinden razı olsun. Önemli olan icraat yapmak, önemli olan ürünü ortaya çıkarabilmek. O açıdan biz fark görmüyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde her zaman valimizle el ele vermek suretiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ'TAN MUHTARLARA TEŞEKKÜR: “İYİKİ VARSINIZ”

Büyükkılıç, konuşmasında muhtarlara teşekkür ederek, “Bize her zaman sahip çıkan, yaptıklarımızı takdir eden, yapmamızı istediklerini bizlere ifade eden değerli muhtarlarımıza, hemşehrilerime özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyiki varsınız, Allah razı olsun. Sizleri seviyoruz” dedi.

“BİZ BİRLİKTE BİR ANLAM İFADE EDERİZ”

Develi ilçesine yapılan hizmetlerden de bahseden ve birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Elbette yaptığımız gerek altyapı hizmetleriyle ilgili gerek kırsal, gerek tarımla ilgili, asfalt çalışması, parke çalışması, bordür çalışması, çevre düzeni okullarda vesaire bunların hepsiyle ilgili hangi talep gelirse gelsin hiçbirine itiraz etmeden, imkânlarımızı zorlamak suretiyle yaptığımız çalışmaları sizler de takip ediyorsunuz. Develi'mize 100 bin tona yakın sıcak asfalt uygulaması yapıldı, hala da devam ediyor. Biz birlikte bir anlam ifade ederiz, Develi Belediye Başkanı canım ciğerim. Elbette ki onun bilgisi dâhilinde, teşkilatlarımızın tavsiyesi doğrultusunda yapmamız gerekeni hep beraber yapmaya devam edeceğiz.”

Başkan Büyükkılıç, ‘Biz size hizmeti Allah'ın izniyle getiririz. Bundan hiç şüpheniz olmasın' diyerek, “Kaynaklarımız da var. İmkânlarımız da var. Her şeyden önce bizim gerçekten potansiyelce bir şekilde hizmet etmemizi teşvik eden bir valimiz var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, insanların yüz akı olan, dünya lideri olan böyle güzel bir insan ve onun yol arkadaşı olarak hep beraber bizler el ele varız. O zaman sorun yok. Yapılacak işlerde bir öncelik vardır. O mana içerisinde önceliğini test etmek suretiyle hepsini Allah'a şükürler olsun hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Yeter ki, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı vatanımıza ve devletimize inancımıza sahip çıkma olgusu içerisinde sahip olalım ve hayata geçirelim. Elbette talepleriniz olabilir. Üzerimize düşen ne varsa, yapma konusunda irade göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Düzce Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolasıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Çok şükür bir can kaybı olmadı. Yaralılarımızın tedavisi yapılıyor. Demek ki tedbirimizi alacağız. Belediye olarak biz de görevimizi yapacağız. Birbirimize sahip çıkacağız” dedi.

VALİ ÇİÇEK'TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Vali Çiçek de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, “Develi ile ilgili söylenecek çok şey var, Develi'de işlerin yolunda gittiğini, muhteşem bir uyum olduğunu görüyorum. Siz bizim için değerlisiniz.” diye konuştu.

Toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerileri de dinlenirken, Develi Muhtarlar Derneği Başkanı, Aşağı Everek Mahallesi Muhtarı Abdullah Ganioğlu ise “Memduh Başkanıma bütün muhtarlarımız huzurunda teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Kayseri'miz yönetici bakımından iyi bir vilayet. Atom karınca birdi, iki oldu. Develi'mize çok hizmetler yapıldı, teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulan standı gezerek, kadınların el emeği eserlerini inceledi.