Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'ten Erciyes'te turizm zirvesi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi ve profesyonel futbol takımları için önemli bir kamp merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak için başlatılan, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'in özel önem vererek büyük gayret gösterdiği turizm ve tanıtım atağı hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte dünya standartlarında tesislere sahip, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından idare edilen Erciyes Kayak Merkezi ve futbol takımları için önemli bir kamp merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'e Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi incelemelerinde Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı eşlik etti.

Büyükkılıç, sahip olduğu tüm güzellikler ve büyük potansiyeliyle Erciyes'i dört mevsim cazibe merkezi haline getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgularken, Çiçek ise yerel yönetimlerin imza atabileceği en başarılı turizm projesi olarak nitelendirdiği Erciyes Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini ve yürütülen çalışmalara da tam destek vereceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e, Erciyes A.Ş. tarafından idare edilen, Alpler standardında pistleri, sağlam altyapısı, son teknoloji ürünü mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkânları ile son yıllarda misafir ettiği on binlerce yabancı turist sayesinde global bir merkez konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi'ni tanıtarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayak Merkezi'nde hayata geçirilen projeleri anlattı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise Büyükkılıç ve Çiçek'e, Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili bir sunum yaptı.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki incelemelerin ardından bölgedeki esnafları da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek, işletmecilere hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes'teki etkinliklerin 12 ay boyunca sürdürülmesi ve spor ile sporcuya katkı sağlaması adına hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geçti. Merkezde incelemelerde bulunan Büyükkılıç ve Çiçek, yürütülen çalışmalar ve yapımı devam eden yeni tesislerle ilgili Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı'dan bilgi aldı.

Türkiye'nin incisi, Kayseri'nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile cazibe merkezi olan Erciyes'e 19'uncu mekanik tesis ile hizmet veriyor. Erciyes Kayak Merkezi, ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET belgeleri ile Türkiye'de Hizmet Kalite Standartları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Uluslararası Tanınırlık Belgelerine sahip ilk ve tek kış sporları merkezi unvanını taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayata geçirilen ve tamamlandığında 100 milyon TL'ye mal olacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bu sezon da futbol takımlarının gözdesi oldu. Bu sezon Yukatel Kayserispor, Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Samsunspor takımları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık bin 850 metre rakımdaki ilk etapta 2 futbol sahası ile hizmet vermeyi sürdüren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ikinci etabında olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.