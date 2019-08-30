Başkan Büyükkılıç 'Vefa Buluşmaları' kapsamında İncesu ve Yahyalı'da

Önceki gün Tomarza ve Talas'ta AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği toplantılara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ardından İncesu ve Yahyalı'daki 'Vefa Buluşmalarında' vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, her iki ilçede de birlik beraberliğin önemini vurguladı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından İncesu'da gerçekleştirilen Vefa Buluşması'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il ve ilçe yöneticileri, partinin farklı kademelerinde görev yapmış isimler ile vatandaşlar katıldı. Burada yaptığı konuşmada bir araya gelerek, dayanışmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Bir ve beraber olmalıyız. Birlik beraberliğimiz bizim bereketimiz. Cenabı Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bizi bir araya getiren hizmet davası. İnsana hizmet etmek bizim için ibadettir. İyi ki bu davanın, bu sevdanın ve sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, İncesu'nun ardından Yahyalı ilçesindeki Vefa Buluşması'na geçti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de katıldı. Yahyalı'da da birlik beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Biriz beraberiz hep beraber Yayalı, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye'yiz. Hep beraber mazlum insanların sesiyiz ve sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, her iki ilçede de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'daki Vefa Buluşması'nın ardından önce bir kahvehanede Yahyalılılarla birlikte çay içerek sohbet etti, ardından da Gözbaşı Aile Çay Bahçesi'ne geçerek buradaki vatandaşlarla selamlaştı.