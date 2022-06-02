Başkan Büyükkılıç: "Vizyon projemizin 3. etabında uzlaşma görüşmeleri başlıyor"

Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, 3'üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmelerinin de 14 Haziran Salı günü başlayacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü uygulama etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 3'üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmeleri 14 Haziran Salı günü başlayacaktır” dedi. Projenin 3'üncü uygulama etabında toplam 621 adet bağımsız bölüm bulunduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü uygulama etabı kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenmiştir. 48 bin metrekarelik 3'üncü uygulama etabında 90 adet parsel, bu parsellerde 76 adet bina, 535 adet konut, 64 adet işyeri, 22 adet depo olmak üzere toplam 621 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır” diye konuştu. Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olduğunun altını çizerek, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak olan, afet riskine önlem alınacak nitelikte, kentsel refah sağlayan, sosyal alanları bulunan, şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak proje çerçevesinde; tüm hak sahipleri ile eşit, adil, şeffaf bir uzlaşma sağlanması için belediyemiz tarafından azami gayret gösterilecektir” ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerine seslenen Başkan Büyükkılıç, “Vizyon projemizin 3'üncü etabında uzlaşma görüşmeleri başlıyor. 3'üncü uygulama etabında bulunan tüm hak sahiplerimizi 14 Haziran Salı günü Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'mıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.