Başkan Büyükkılıç Yahyalı'da akşam oturmasında

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,İl Teşkilat mensupları ile birlikte Yahyalı Dikme Mahallesi Derneği'nin düzenlediği Arabaşı programına konuğu oldular.

Eskişehir Bağlarında bulunan dernek binasında Yahyalıların yoğun ilgi gösterdiği Arabaşı etkinliğine katılan Başkan Büyükkılıç, hoş sohbetler ile bir araya gelerek, belediye projeleri ile ilgili olarak bilgiler verdi.

Melikgazi mahallelerinde gerçekleştirilen hizmet standardını Kayseri geneline yaymak için aday olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Anadolu'muzun geleneksel bir kültür parçası olan bu uzun ve kış aylarındaki akşam ev oturmaları birçok güzelliği, birliği, paylaşımı ve sosyal birleştiriciliğini yaşatmaktadır. Koyu sohbetler yanında günün ekonomisi, sosyal yaşamı ve siyaset konuları hatta bağ zamanı yapılacak çalışmalar gündemi belirlemektedir. Fırsat buldukça bizlerde bu akşam ev oturmalarına iştirak ederek bu sohbetlerden feyzimizi alıyoruz. Bugün de ARABAŞI sofrasında Yahyalı Dikme Mahallemizin kadirşinas sakini dostlarımızla akşam oturmasında beraber olduk. Bizlere güvenen, inanan ve destek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet yolunda çıktığımız kutlu yolda Rabbim bizleri muvaffak etsin. Hemşerilerimizin gönüllerine hitap edecek güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Ortak akıl ve şehri birlikte yönetim anlayışımız içerisinde el ele gönül gönüle verecek çok çalışacak, başaracağız. Birlikteliğimize, beraberliğimize vesile olduğuna inandığım bu güzel etkinlik ile bizleri bir araya getiren dernek yönetimi ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.