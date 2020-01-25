Başkan Büyükkılıç: "Yaraları birlikte saracağız"

Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Elazığ olan ve başta Malatya olmak üzere Kayseri'nin de aralarında bulunduğu pek çok ilde hissedilen deprem nedeniyle yaptığı açıklamada Kayseri'nin her imkanıyla yardıma hazır olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, depremden birkaç saat sonra hazırlanan 6 araç ve iş makinesi ile 20 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini ve Elazığ'a ulaşarak çalışmalara katıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de etkili olan depremin yaralarının sarılması için elbirliği ile çalışacaklarını söyledi. Gönüllerinin deprem bölgesindeki vatandaşlarla birlikte olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Gönlümüz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla birlikte. Tüm imkanlarımızla her türlü yardıma hazırız. Devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla ve Valiliğimizle irtibat halindeyiz. İhtiyaç neyse karşılarız. Depremden birkaç saat sonra süratle hazırlanan ilk ekibimiz yola çıkarak deprem bölgesinde çalışmalara katıldı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elazığ'a ilk etapta 6 araç ve iş makinası ile 20 personelin gittiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi araçlarından üçü İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan hareket etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, 8 itfaiye personelini bizzat uğurladı.