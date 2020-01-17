Başkan Büyükkılıç Yavru Vatan'da

Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin pek çok ilinde projeler gerçekleştiren Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin yurt dışına da açılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağı toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi için Yavru Vatan'a gitti. Başkan Büyükkılıç, önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile ardından da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bir görüşme yaptı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, Kıbrıs'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Başbakan Tatar da Kıbrıs'ın Kayseri ile gönül bağı olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi için yapılacak çalışmalarda tercih edilen il Kayseri oldu. 5 ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kayseri'ye gelen heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etmiş ve Kıbrıs'taki toplu taşımanın modernleştirilmesi için işbirliği talebinde bulunmuşlardı. Bu doğrultuda Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ilk olarak Başbakan Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

“KAYSERİ İLE GÖNÜL BAĞIMIZ VAR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri ile gönül bağları olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs'ın önemini ortaya koyduğunu ifade eden Başbakan Tatar, Kıbrıs Türkü'nün çıkarları için Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Kıbrıs'ın ulaşım projeleriyle ilgili Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin çalışma yaptığını ifade ederek Kıbrıs için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi için KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Tolga Atakan ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi ve yapılacak işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

TOPLU TAŞIMADA KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. FARKI

31 Temmuz 2019 tarihinde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) heyetinin Kayseri'ye yaptığı teknik ziyaret ile başlayan çalışmalar Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Kıbrıs'ta yapmış olduğu inceleme ve saha çalışmaları ile devam etmişti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kar-İş ve Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin birlikte yürüttüğü saha incelemeleri ve ön çalışmalar sonucunda proje takvimi oluşturuldu ve bakanlığa sunuldu. Bakanlık onayından sonra 3 aşama olarak gerçekleştirilecek olan reform ve kurumsallaştırma çalışmasına Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından başlanılacak.