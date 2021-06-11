Başkan Büyükkılıç, Yemliha, Ebçi ve Mahzemin'de vatandaşlarla buluştu

Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde Yemliha, Ebiç ve Mahzemin Mahalleleri'ni ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Cuma namazını Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'ndeki Emniyet Camisi'nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cami çıkışı vatandaşlarla sohbet etti. Pazar yerini de ziyaret eden Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafa hayırlı, bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, talep ve isteklerini de sordu.

Yemliha'daki gezinin ardından Ebiç Mahallesi'ne geçen Büyükkılıç, Kocasinan Ebiç Sosyal Tesisi'nde vatandaşlar ve muhtarlarla görüşüp taleplerini dinledi ve pandemi tedbirleri kapsamında kuralları da hatırlattı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, talep ve isteklerin istişare edileceğini belirterek, “Buralar halen bizim gönlümüzde belediye ve kasaba, bu kültürle tanışmış, medeniyetin birer beşiği olarak, hizmetlerle yerli yerince buluşmuş ve daha fazlasını bekleyen anlayış içerisinde, bizlerin her zaman yanında yer almış dostlarımızsınız. O açıdan biz sizlere teşekkür ediyoruz. Cumanız tekrardan mübarek olsun diyoruz. Muhtarımızın bize verdiği talepleri okuyoruz. Daha sonra da sizlerden talepleriniz varsa, alacağız. Sonra da istişare edilerek, bunların hayata geçirilmesi için hep beraber hareket edeceğiz. Mahallemizin ana yolunun genişlemesi diyor. Kocasinan Belediyemiz genişletiyor. Asfaltı da Büyükşehir Belediyemiz yapıyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ardından Mahzemin Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, gittiği mahallelerde vatandaşların isteklerini kırmayıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Büyükkılıç'a mahalle gezileri esnasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.