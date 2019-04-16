Başkan Büyükkılıç Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafların taleplerini dinledi. Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlarla selamlaşan Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali için şehrimize gelen Gürcistan ekibiyle karşılaşınca renkli anlar yaşandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı ziyareti öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Büyükkılıç, bu sıra Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali için ilimize gelen Gürcistan ekibiyle karşılaştı. Başkan Büyükkılıç ile Gürcistanlı misafirlerimiz arasında sıcak ve samimi bir sohbet yaşandı. Gürcistanlı misafirler Kayseri'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti. Yeraltı Çarşısı Derneği'nde Dernek Başkanı Gökhan Gülen ve esnaflarla görüşen Başkan Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinledi. Yeraltı Çarşısı esnafı, Başkan Büyükkılıç'a samimiyeti ve yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ederek, ne denli yakınlık duyduklarını Büyükşehir Belediyesi için “O kapı bizim kapımız” ifadelerini kullanarak dile getirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, derneği ziyaretinin ardından çarşıyı gezerek esnaflarla selamlaştı ve hayırlı işler temennisinde bulundu.