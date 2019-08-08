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Başkan Büyükkılıç yeraltı müzesinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Avanos'ta bulunan seramik sanatının tarihi sürecinin anlatıldığı yer altındaki Güray Müze'yi gezdi. Başkan Büyükkılıç, geleneksel Orta Asya Türk kültürünün yansıtıldığı Orta Asya Vadisi'nin açılışına da katıldı.


Kayseri'nin müzeler şehri olması için bir dizi çalışma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koleksiyoner Mehmet Akgül ile yeni müzeler için protokol imzalamış, Basın Müzesi için Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne Kayseri Mahallesi'nde yer tahsisinde bulunmuş, Kültepe'de Tablet Müze çalışmalarına destek vermiş ve tüm bunların yanı sıra Mimar Sinan Müzesi, Gastronomi Müzesi gibi müzeler yapılacağını açıklamıştı. Kayseri'ye kazandırılacak olan müzelerle ilgili farklı illerdeki müzelerde incelemelerde bulunan Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nevşehir-Avanos'taki yer altına yapılan Güray Müze'yi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, çömlekçilik ve geleneksel seramik sanatının tarihsel sürecini anlatan eserlerin bulunduğu müzenin yapısı ve eserlerle ilgili bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avanos'ta ayrıca geleneksel Orta Asya Türk kültürüne ait yemeklerin ve etkinliklerin yer aldığı Orta Asya Vadisi'nin açılışına da katıldı.

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