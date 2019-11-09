Başkan Büyükkılıç, yol ve kavşak yapım çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarından sonra viyadüğü Hulusi Akar Bulvarı'na direk bağlayacak yol için de çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılacak yol ve bu yol için kamulaştırılacak alanla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Erkilet Bulvarı-Yeşilmahalle Kavşağı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan yatırımları sahada incelemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Talas'a giderek Derevenk Viyadüğü'ne bağlanan yolun direk Hulusi Akar Bulvarı'na bağlanması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bağlantı yollarının Talas'a ulaştığını ve şimdi direk Hulusi Akar Bulvarı bağlantısı için çalıştıklarını belirtti. Bağlantı için kamulaştırması yapılacak alan ve yol çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, hizmete açılan viyadük ve bağlantı yollarının bir kez daha Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı-Yeşilmahalle Kavşağı'nda yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Kavşak yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarını takip eden Başkan Büyükkılıç, bölgedeki esnafı da ziyaret ederek çalışmalarla ilgili görüşlerini aldı ve sohbet etti.