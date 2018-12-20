Başkan Büyükkılıç, ZİÇEV Sergisini Gezdi

Özel bir AVM'de açılışı yapılan ve el emeği eserin yer aldığı serginin çok anlamlı olduğu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi çocukların göz nuru eserlerini gezerek onların yanında olduk. Bu sergi ile çocuklarımıza moral verdik, sevinçlerine örnek olduk. Hayran olmamak ve takdir etmemek mümkün değil. Çocuklarımıza bu emeği vererek bu tür etkinlik düzenleyenleri kutluyorum” dedi.

İki gün açık kalacak olan serginin mutlaka gezilmesi ve çocuklara moral verilmesini isteyen Büyükkılıç, her zaman bu tür dernek ve vakıfları destek olduklarını sözlerine ekledi.