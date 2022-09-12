Başkan Büyükkılıç'a Ahilik kutlama heyetinden ziyaret

Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Ahilik Kutlama Heyeti'ni kabul etti. 30 oda başkanının katıldığı ziyarette Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Büyükkılıç'a esnaf ve sanatkârlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Her yıl 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası, Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve oda başkanlarının yer aldığı Ahilik Kutlama Heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, heyeti tek tek selamlayan Başkan Büyükkılıç, “Ahilik günümüz hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah, gerçekten Ahi ahlakı ile her birimizin bezenmesini nasip eylesin” dedi.

“İNŞALLAH AHİ AHLAKINA LAYIK OLURUZ”

Kayseri'nin esnaf şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaflardan oluşan bir şehirdir. Hayırseverler şehrinde biz inşallah Ahi ahlakına layık olur, ‘eline, beline, diline sahip ol' kültürüyle hep beraber büyürüz, hep beraber birbirimize sahip çıkarız. Değerli başkanıma ve yönetimine, Ahilik ile ilgili etkinliklerde yer alan dostlarımıza hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ise, Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, dolu dolu geçecek olan Ahilik Haftası kutlamaları ile ilgili bilgiler verdi.

Odakır, Başkan Büyükkılıç'a esnaf ve sanatkârlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.