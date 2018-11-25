Başkan Büyükkılıç'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, partililer tarafından Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılandı.

Uçaktan indikten sonra havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını getirdim. Kayserimiz için beklentisinin her zaman olduğu gibi yüksek olduğunu inşallah Kayserimizin tamamını kucaklayacak bir anlayış içerisinde bir çalışma yapmamız gerektiğini tekrar onun söylemleriyle hatırlatıyorum. İnşallah el ele gönül gönüle daha güzel günlere hep beraber ulaşacağımıza inanıyorum. Hiç kimseyi dışlamadan hiç kimseyi ötekileştirmeden ben değil biz anlayışı içerisinde çalışacağız. Bir olacağız diri olacağız iri olacağız hep beraber Kayseri olacağız.Vatanımıza, milletimize sahip çıkma duygusu içerisinde herkesi kucaklayacağız. Çizgimizi bozmadan bu anlayış içerisinde çalışmalar yaptım. Kayserimizin insanları bizleri sevdi. Kayseri bize sahip çıktı. Biz değerli bakanlarımız ile beraber Kayseri'ye bir anlayış getirdik. Ben değil biz dedik. Bunun sonucunda da Memduh Büyükkılıç'a sahip çıkan davamıza, sevdamıza sahip çıkan kardeşlerimize ben minnet duyuyor, siz istediniz Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatlarımız bizlere sahip çıktı. Bizde o duygu içerisinde sizlere layık olacağız. Onları mahcup etmeyeceğiz. El ele ve gönül gönüle diyeceğiz. Hep beraber daha güzel günlere diyeceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ilgili bir soruya ise, "Değerli başkanımız ile konuştuk. Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı ben teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman kişilere değil davamız insanlığa hizmet sevdasındayız. O bizim başkanımızdır ve ilçelerimizle beraber biz el ele gönül gönüle diyoruz. Yoksa olay ben olayı değil. Öyle bir aramızda sorun olmaz. İnşallah hem onun yaptığı çalışmaları daha iyi noktalara taşıma hem yapacağız tavsiyeleri önemseme anlayışı içerisinde görüşüyoruz ve görüşürüz. Geçmişten belli beraber olduğumuz dava arkadaşımızdır. Bizim aramızda sorun olmaz." cevabını verdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, "Cumhurbaşkanımız İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adayımız Memduh Büyükkılıç'ın ismini zikretmek suretiyle İstanbul'da süreci başlatmış oldu. Biz bir gün öncesinden gerekli paylaşımlarımızı yaptık. Teşkilat olarak arkasında olduğumuzu ve beraber çalışarak Kayseri'de bir tarih yazacağımızı ilan etmek üzere burada toplandık. Bu teşkilatın gücünü göstermek için muhteşem bir görüntü özellikle de katılımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmanın karşlığında bir netice alınabilir. Biz teşkilat olarak çalışacağız. Sayın Başkanımızın da çalışkanlılığıyla bize destek vereceğinden eminiz. Kayserimiz için güzel neticeler alacağız." ifadesinde bulundu.