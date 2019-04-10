Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başta üniversiteler ve üretici birlikleri olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerde el birliği ve güç birliği mesajları verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ın güzel işler yapacağından emin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Abdullah Gül Üniversitesi olarak şehrimiz için her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ve mütevelli heyet üyeleri ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney da Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun temennilerini ileten Mustafa Özhamurkar, “Uzun bir hizmet yolundan geliyorsunuz. Allah muvaffak etsin” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Başkan Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'nin ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmesi için çalıştıklarını belirtti.

“ÜRETENİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı üniversitelerin yanı sıra üretici birlikleri de ziyaret etti. Ticaret Borsası'nın ziyaretinde Borsa Başkanı Recep Bağlamış, Başkan Büyükkılıç'a bir plaket takdim etti. Başkan Büyükkılıç'ın Melikgazi Belediyesi'nde hizmetlerini herkesin bildiğini ifade eden Bağlamış, “İnşallah bundan sonra Büyükşehir'de 16 ilçeyi kapsayan hizmetlerinizi göreceğiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç da “Büyükşehir'in imkan ve yetkileriyle şehrimize birlikte hizmet edeceğiz” mesajı verdi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Yürekten başarılar dilediklerini ifade eden Hüseyin Akay, “Tecrübeniz, birikiminiz herkes tarafından biliniyor. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde hizmetlerinizi taçlandıracağınıza inanıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Kayseri'nin yüz akı kuruluşları olduğunu dile getirerek, “Bu kuruluşlarımız işbirliğine de en açık kuruluşlarımız. Bundan sonra birlikte daha fazla proje üretmek için çalışacağız” diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve beraberindeki 10 İlçenin Ziraat Odası Başkanları da Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Abdulkadir Güneş, Başkan Büyükkılıç'ın çiftçilere verdiği değeri bildiklerini belirterek, “Beraber çalışmaya ve üretmeye talibiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziraat Odalarının ziyaretinde tüm üreticilere yönelik mesaj vererek, “Üreteni sırtımızda taşırız” diye konuştu.

İL MÜFTÜSÜ KURAN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven de ziyaret etti. Güven, Başkan Büyükkılıç'a Kuran-ı Kerim hediye etti. Başkan Büyükkılıç'ın şehrin imarında katkıları olduğunu vurgulayan Güven, “Rabbim liyakatle şehrimizi yönetmeyi nasip etsin. Şehrimizin maddi manevi imarında uzun süredir katkılarınız var. Bundan sonra Kayserimizin tüm ilçelerine hayırlısıyla hizmet götüreceksiniz. Bizler de sizlerle uyum içinde çalışarak şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç da, “İnşallah milletimizin gönlündeki yere layık oluruz. Rabbim mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alkan, Acıbadem Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz ve Orta Anadolu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.