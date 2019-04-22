Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Memduh Büyükkılıç'ı AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ile Hizmet İş Sendikası ve KAYMOS yönetimi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerde Kayseri için işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretinde hayırlı olsun dileklerini iletti. Büyükkılıç'ın başkanlığının Kayseri için kazanım olduğunu ifade eden Nergis, “Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Layıkıyla yapacağınıza inanıyoruz. Sizi AK Parti ailesinin bir ağabeyi olarak görüyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç da dua ve temennilere layık olmak için çalışacaklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Büyükkılıç'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Halil Özdemir, “Melikgazi Belediyesi'nde sendikamıza gösterdiğiniz alakadan ve işçilerimize gösterdiğiniz şefkatten dolayı teşekkür ederim. Yıllardır hiçbir sıkıntı çekmeden belediye ile iç içe çalıştık. Hiçbir arkadaşımızın içerde tek kuruşu kalmadı ve herkes huzur içinde çalıştı” ifadelerini kullandı. Başkan Memduh Büyükkılıç da bundan sonra da sağduyu ile çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bugüne kadar biz de sizden hiç incinmedik. Tabii ki siz işçinin hakkını korudunuz, bizler de hem işçi hakkını hem de kurumun hakkını korumaya çalıştık ve bu anlayışla da iyi noktalara geldik. Bundan sonra da işbirliğini sürdürerek sağduyu ile hareket ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Mehmet Yalçın, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ileterek KAYMOS olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç da “Birlikte şehrimize adına çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.