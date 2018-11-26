Başkan Büyükkılıç'a Melikgazi Belediye Personelinden Coşkulu Karşılama

Melikgazi Belediye hizmet binası öründe tören ile karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç, mesai arkadaşlarınca bu anlamlı karşılama ve jestleri karşısında duygulandığı ifade ederek şunları söyledi;

“Kayseri'mizin güzel insanları her şeyden önce sayın cumhurbaşkanımızın bizlere olan bu güveninden dolayı kendisine teşekkür ediyor, inşallah Kayserili hemşerileri olarak onun yüzünü AK edeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediye başkanı olarak sizlerle birlikte 20 yıldır Kayseri'ye yapmış olduğumuz bu güzel hizmetler sonucunda sizlerin fedakâr gayretli iyi niyetli güler yüzlü çalışmalarından sonra büyükşehir belediye başkanı adayı olarak herhalde burada belirlenmesine en büyük katkıyı sizler sağladınız. Ben sizlere minnet duyuyorum. Sizler iyi ki varsınız. Sizlerin gece demeden gündüz demeden hiçbir hesap yapmadan hasbi olarak yapmış olduğunuz çalışmalar Kayseri kamuoyunda kabul gördü. Sizlerinde bir büyüğü abisi önderi olarak sizin önünüzde yürüyen bir kardeşiniz olarak elbet teki sayın cumhurbaşkanımız ve teşkilatımız ve Kayserililerin biz istiyoruz dediği ve Kayserimizde layık gören ve aday olarak gösterilen ben sadece bir isimim. Ben değil sizler adaysınız. Ben değil Kayserinin tüm insanları aday ben öyle görüyorum. İnşallah hep beraber daha güzel günlere diliyorum. Bu nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizlerin sevgisine layık oluruz”

Sorumluluklarının farkında olduklarını, omuzlarına binen yükün farkında olduklarını ve bu yükü hep beraber çekeceklerini; Melikgazi'den, Kocasinan'a, İncesu'dan Hacılar'a, Sarız'dan Akkışla'ya varıncaya kadar tüm ilçelerimizi hep birlikte kucaklayacaklarını bildiren Başkan Memduh Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk bayrağı altında vatanın, devletin milletinin olmazsa olmazı olarak sahipleneceklerini ve sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.