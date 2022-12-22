Başkan Büyükkılıç'a, sevilen sanatçı Bülent Serttaş'tan ziyaret

Memduh Büyükkılıç, Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş ve beraberindekiler Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Serttaş'a ve beraberindekilere “Medeniyetler beşiği, ticaretin merkezi Kayseri'ye hoş geldiniz” diyerek misafirleriyle sohbet etti.

Serttaş ve beraberindekilerin nazik ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Özellikle sanatçı dostlarımızı kadim şehrimizde misafir etmek, şehrimizin de sanatçılarımız tarafından sevilen ve onlardan ilgi gören bir şehir olması bizleri elbette ki memnun ediyor. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Sanatçı Serttaş, Başkan Büyükkılıç ile Kayseri'ye dair düşünce ve izlenimlerini paylaşarak, hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'ı kutladı.

Başkan Büyükkılıç, Serttaş ve beraberindekilerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.