Başkan Büyükkılıç'a Tebrik Ziyaretleri sürüyor

Memduh Büyükkılıç‘a ziyaret etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç 31 Mart 2019 günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesinden dolayı tebrik ederek başarılarının büyükşehir belediyesinde de devamı dileğinde bulundu. Başarı temennisinde bulunan Melikgazi Kaymakamı ve ilçe müdürleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ve birçok kamu yatırımlarını ve hizmeti beraber gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Melikgazi'de çalışmaların halk tarafından beğenildiğini ve takdir edilerek yapılan yatırımların devamı isteğinde bulunulduğunu ifade eden Kaymakam Erkaya Yırık, her zaman işbirliği, dayanışma ve fikir alışverişinde olduklarını bunun da şehre hizmet olarak yansıdığını söyledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediye çalışmaları beğeniliyor, takdir topluyor ve örnek gösteriliyor. Bunda yatırım için alınan kararların birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşımın esas alınmasından kaynaklanmaktır" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan bu ziyaretlerinden dolayı Kurum Yöneticilerine çok teşekkür ettiğini, bundan önce olduğu gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.