Başkan Büyükkılıç'a Ukrayna'dan Fahri Doktora

Memduh Büyükkılıç'a Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde bulunan devlet üniversitesi tarafından şehir yönetim bilimleri alanında fahri doktora unvanı verildi. Başkan Büyükkılıç, fahri doktora unvanı için gittiği Ukrayna'da turizmcilerle de bir toplantı yaparak Kayseri'yi anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doktorluk unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Nöroloji mütehassısı olan, seçim döneminde ise vatandaşlar tarafından ‘Şehir Doktoru' ve ‘Gönül Doktoru' unvanları alan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu kez fahri doktora unvanına layık görüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den sonra en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'deki devlet üniversitesi Başkan Memduh Büyükkılıç'a fahri doktora unvanı verdi. Fahri doktora unvanını almak üzere Ukrayna'ya giden Başkan Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyarette bulundu ve bazı toplantılara katıldı. Başkan Büyükkılıç'ın Ukrayna ziyaretinin ilk gününde turizmcilerle bir toplantı yapıldı. Ukraynalı turizmcilerle bir araya gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes ve Kayseri'yi anlatarak, “Kayseri'de Anadolu'nun hoşgörüsünü, Anadolu'nun lezzetlerini, sevgisini ve tarihini görme fırsatı bulacak ve adeta kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz” dedi.

‘Kharkiv ile kardeş şehir olunuyor'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, turizmcilerle yaptığı toplantıda Kharkiv Şehri ile kardeş şehir olunması için çalışmalar yaptıklarını da ifade ederek bu çalışmaların dostlukları daha da geliştireceğini söyledi.

‘Ukrayna'nın alanındaki tek üniversitesi'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendisine fahri doktora unvanının verileceği Kharkiv Şehir Yönetim Bilimleri Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Üniversite rektörü tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç'a üniversite girişinde ülkenin geleneksel yiyeceği olan ve kardeşliği pekiştireceğine inanılan özel yapılmış içerisine tuz konulan ekmek ikram edildi. Üniversitedeki laboratuvarları gezen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Memduh Büyükkılıç'a burada bir sürpriz yapılarak Türkçe şarkılar söylendi.

‘Şehir yönetiminde doktora'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukrayna'nın alanındaki tek üniversitesi olan Şehir Yönetim Bilimleri Üniversitesi'nde üniversite yönetimi ile de bir araya geldi. Burada Başkan Büyükkılıç'a şehir yönetim bilimleri alanında fahri doktora unvanı verildi. Böyle bir unvana layık görüldüğü için üniversite yönetimine teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, üniversitenin şeref defterini de imzaladı. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Kharkiv Şehri ve Ukrayna ile bağların geliştirilerek devam edeceğini belirtti.