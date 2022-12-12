Başkan Büyükkılıç'a ‘ulaşım ağları ve aktarma sistemleri' sunumu

Memduh Büyükkılıç, ulaşım birimleri ile birlikte, ulaşım ağları ve aktarma sistemleri konulu toplantı yaptı.

Ulaşım yatırımları konusunda belediye bürokratlarıyla ulaşım koordinasyon toplantıları yapan Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç'a , ‘ulaşım ağları ve aktarma sistemleri' konulu detaylı bir sunum yapılırken, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmayı amaçlıyoruz. Günün koşullarına uyarlama adına da gerekli teknoloji imkânlarını kullanmak hepimiz için olmazsa olmaz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, fedakârca görev yapan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım için hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.