Başkan Büyükkılıç'a ulaşım sunumu

Memduh Büyükkılıç, ulaşım birimlerinden, bu alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin etraflı sunum aldı.

Ulaşım yatırımları konusunda belediye bürokratlarıyla ulaşım koordinasyon toplantıları yapan Başkan Büyükkılıç, daha konforlu, daha güvenli ulaşım için gayretlerini gece gündüz demeden sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç'a detaylı bir sunum yapılırken, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ve kavşaklar ile ilgili konular görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Şehrimizin ulaşımını daha da konforlu hale getirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün de yapacağımız kavşaklarla ilgili ekibim tarafından hazırlanan sunum üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, fedakârca görev yapan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, daha konforlu, daha emniyetli ulaşım için hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.